Utentes contra fecho de urgências. Governo tem "capacidade", mas não "vontade" para reter profissionais no SNS

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por Inês Duarte Coelho 02 Março, 2023 • 09:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As comissões de utentes de saúde do concelho de Loures protestam, esta quinta-feira, às 19h00, contra

o encerramento das urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo.

Desde quarta-feira, o serviço funciona nos dias úteis apenas entre as 9h00 e as 21h00 e ao fim de semana está encerrado.

Fernanda Santos, porta-voz da comissão de utentes do Hospital Beatriz Ângelo, garante que o problema da falta de profissionais não afeta só os serviços de urgência pediátrica, mas também os "serviços de urgência geral", as "consultas de especialidade", e as "cirurgias".

Ouvida pela TSF, Fernanda Santos deixa um apelo ao Governo: "Cumpra as suas obrigações relativamente à contratação dos profissionais de saúde. Contrate os profissionais que são necessários."

Ouça aqui o apelo de Fernanda Santos ao Governo 00:00 00:00

"Os profissionais de saúde têm vindo a sair, justamente, porque o Governo não teve vontade de os reter, de lhes mostrar que o SNS é uma carreira atrativa. Capacidade o Governo tem, não tem é vontade", defende a porta-voz da comissão de utentes do Hospital Beatriz Ângelo.

O encerramento das urgências pediátricas do hospital de Loures à noite e ao fim de semana vai obrigar as crianças a serem atendidas nos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e São Francisco Xavier. Estas unidades de saúde, sublinha Fernanda Santos, são "distantes", de "difícil acesso" e já estão "congestionados".

O encerramento do serviço de urgência pediátrica vai manter-se pelo menos até à apresentação do novo modelo de urgências pediátricas para a região de Lisboa, que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, prometeu anunciar na próxima semana.