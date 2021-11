Utentes convocados para 3.ª dose contra a Covid encontram centro encerrado em Odivelas

© Tiago Petinga/Lusa

"No mínimo, é estranho." Estas são palavras de Luís Rosa, um utente que acompanhava a mãe, de 82 anos, para ser vacinada no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa. Tal como Luís, centenas de pessoas foram convocadas para receberem a terceira dose da vacina contra a Covid-19, este domingo, em Odivelas. No entanto, quando chegaram, bateram com o nariz na porta. O centro de vacinação estava fechado e sem qualquer justificação para os idosos que tiveram de voltar para trás.

"Desloquei-me ao centro de vacinação, havia um conjunto de pessoas a voltar para trás e disseram-me logo que não valia a pena esperar, porque não havia vacinas para dar", conta à TSF Luís Rosa.

"A informação que foi passada de boca em boca é que não havia ninguém para vacinar, que não havia vacinas e para nos dirigirmos ao centro de saúde de forma a perceber o que se estava a passar", afirma, acrescentando que não o fez, porque aos fins de semana o centro de saúde está fechado e "não valia a pena".

O problema já terá sido detetado pelas autoridades de saúde, porque os utentes estão a receber uma nova mensagem para voltarem esta segunda-feira ao centro de vacinação.

"Recebi um SMS do Serviço Nacional de Saúde a dizer que o agendamento tinha ficado para amanhã, à mesma hora", adianta Luís Rosa.

Para segunda-feira, Luís admite que terá de "readaptar" a sua vida para poder acompanhar a mãe à terceira dose da vacina.

Contactada pela TSF, a câmara de Odivelas confirma a situação, sublinhando que é alheia ao caso. As respostas cabem ao agrupamento de centros de saúde de Loures e Odivelas, que a TSF já tentou contactar, mas sem sucesso.

