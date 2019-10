Utentes de Campismo da Praia de Faro avançam com providência cautelar para não saírem

© Pixabay

Está tudo em suspenso até haver decisão da providência cautelar. A autarquia foi notificada na última quinta-feira e tem agora 10 dias para responder ao Tribunal Administrativo de Loulé. Esta decisão veio baralhar as intenções da Câmara Municipal que pretendia começar hoje as obras no Parque de Campismo Municipal.

Luis Arsénio, presidente da Associação de Utentes, garante que os campistas não têm condições para sair. Apresenta vários argumentos, um deles de ordem logística. "Nós estamos lá há 40 anos e existem caravanas muito grandes que não conseguem passar pela ponte", alega.

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca

"Vamos aguardar o desfecho da providência cautelar. Saímos, mas temos que ter um apoio para solucionar problemas que não fomos nós que criámos", adianta.

Para a decisão de permanecerem no local e não retirarem os seus haveres os campistas alegam, entre outros motivos, que as caravanas são demasiado grandes e não passam na ponte de acesso à praia, depois da autarquia ter ali procedido a obras. O presidente da Câmara de Faro lembra que os utentes do parque foram notificados para saírem com um ano de antecedência.

Na sua opinião aquele é um espaço público que tem de ser aberto a toda a população e não é só para alguns."Há uma estratégia para protelar a situação", lamenta. O autarca está convencido que a batalha em tribunal será ganha: "Queremos entregar rapidamente as alegações para justificar que aquilo não tem cabimento nenhum, e avançar com as obras", diz Rogério Bacalhau.

O presidente da câmara de Faro admite mesmo vir a imputar custos à Associação de Utentes do Parque, caso as obras do parque de campismo se atrasem demasiado e os empreiteiros queiram ser ressarcidos.