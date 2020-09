Utentes e funcionários dos lares de Redondo com teste negativo à Covid-19

Anteriormente, uma funcionária de um dos lares de Redondo testou positivo para a Covid-19 © Leonel de Castro/Global Imagens

Os testes à Covid-19 realizados aos utentes e funcionários dos quatro lares do concelho de Redondo, no distrito de Évora, "deram negativo", mas registaram-se dois novos casos na comunidade, disse esta quarta-feira o presidente do município.

"Foram realizados na segunda-feira perto de 200 testes nos lares", na sequência de um surto de Covid-19 detetado na comunidade, os quais "deram negativo", indicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Redondo, António Recto.

Segundo o autarca, o concelho tem quatro Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), sendo a maior a da Santa Casa da Misericórdia de Redondo, que tem cerca de 130 pessoas, entre utentes e funcionários.

Anteriormente, assinalou, uma funcionária deste lar testou positivo para a Covid-19, encontrando-se desde então em isolamento.

António Recto adiantou que a Autoridade de Saúde Pública informou esta quarta-feira o município da existência de dois novos casos de Covid-19 na comunidade, o que eleva o total de ativos no concelho para 16.

Os serviços de atendimento ao público da Câmara de Redondo estão encerrados, desde terça-feira, por precaução, devido ao surto de Covid-19 na comunidade, cujo primeiro caso foi detetado há quase duas semanas.

Esta quarta-feira, o presidente do município realçou que as portas da autarquia vão continuar fechadas, por tempo indeterminado, referindo que o atendimento presencial está a ser feito por marcação.

"É um surto na comunidade", o qual se suspeita que tenha sido "importado de Évora", nomeadamente através de uma pessoa infetada que visitou familiares em Redondo, assinalou o autarca, em declarações prestadas anteriormente à Lusa.

Portugal contabiliza pelo menos 1928 mortos associados à Covid-19 em 70 465 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).