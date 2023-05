Utentes vão poder marcar consultas nos centros de saúde através da linha SNS24

© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

Os utentes da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde poderão, a partir desta quarta-feira, marcar consultas no seu centro de saúde através da linha telefónica SNS24. Segundo o Jornal de Notícias (JN), o projeto-piloto "Ligue SNS24, Salve Vidas" será apresentado, esta quarta-feira, pelo diretor executivo do SNS, Fernando Araújo.

O número telefónico é o 808 24 24 24 e o utente não deverá desligar sem antes ter assegurado que será visto por um médico nesse mesmo dia ou no dia seguinte.

O projeto, que se destina apenas a adultos, arranca, para já, na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, mas deverá, depois, ser alargado a outros centros de saúde. O objetivo é dar resposta ao doente agudo fora da urgência para reduzir a procura excessiva destes serviços.

O JN adianta ainda que os doentes não urgentes que recorram à urgência e não aceitem ser orientados para um outro local de atendimento vão ser recusados.