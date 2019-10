Utilizadores da "route 66 portuguesa" reclamam mais sinalização e um piso novo

Por José Ricardo Ferreira 08 Outubro, 2019 • 07:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Às queixas da falta de marcos, somam-se outras críticas, como a falta de limpeza das bermas e até o piso que precisa de ser arranjado.Há um ano, a Associação de Municípios da Rota da EN 2 lançou um projeto de valorização turística, com vista a implementar na via mais sinalética e que previa também formação e informação sobre os municípios. A iniciativa, que já está no terreno, não resolveu ainda alguns dos problemas encontrados por quem percorre a "route 66 portuguesa", como já é descrita em comparação com a estrada norte-americana que liga o país de uma ponta à outra.

Pub Pub

A TSF passou por Castro Daire, no distrito de Viseu, um dos concelhos com mais quilómetros na via, onde encontrámos alguns utilizadores da EN2, que destacam no caminho não só "as paisagens", como o povo que os recebe. Ainda que seja um passeio "duro", todos sublinham a boa "experiência" vivida na estrada que tem um país lá dentro.

Pub Pub

Ouça aqui a reportagem do jornalista José Ricardo Ferreira 00:00 00:00

Do caminho há muito de bom para se falar, mas também há críticas a fazer. A falta de sinalização é uma das queixas mais recorrentes.

"Há pessoal que não faz [a EN2] na totalidade porque, às vezes, há variantes e o pessoal desvia-se. Há sítios muito complicados para dar com ela", alerta Augusto Pinheiro, que há dois anos fez a rota de mota com dois amigos.

Já César Augusto, um motociclista brasileiro que está há quatro anos em Portugal, salienta que, para além da sinalização, o piso também não está bom e "há muito mato à beira da estrada". "Buracos é uma coisa que não é boa. Além de dar cabo da mota também é uma coisa desconfortável para nós, pilotos", diz.

Apesar das queixas, quem vive e trabalha ao lado da EN2 destaca o aumento do movimento na via e nas localidades atravessadas pela estrada, na sequência da criação da rota e da Associação e Municípios da Rota da EN 2. É o caso do Mezio, em Castro Daire. A aldeia recebe cada vez mais gente e a maioria dos turistas tem no restaurante típico local uma paragem obrigatória para provar o famoso arroz de feijão com salpicão.

"Está a ser bom para o Mezio e para todo o percurso por onde passa [a EN2]. A maioria das aldeias, vilas e cidades só teve a ganhar", defende António Magalhães, o presidente da associação, que explora o espaço de restauração.

Uma ideia partilhada por António Pinto, dirigente da Brigada Vespista de Castro Daire, que recebe no seu albergue vários motociclistas que se fazem à estrada que passa por 35 concelhos distintos, de 11 distritos diferentes.

"A EN 2 é dos melhores produtos turísticos que o país tem porque é raríssimo o dia que não haja motards a passar e a fazer a EN2. É um produto com um potencial enorme e que deve e pode ser explorado por toda a gente que esteja paralelo à Nacional 2 e refiro-me ao comércio, restauração e hotelaria", explica.

Criada em 2016, a Associação de Municípios da Rota da EN 2 conta com a adesão de vários concelhos, entre os quais o de Castro Daire que aderiu desde a primeira hora.

O presidente da câmara local, Paulo Almeida, garante que o projeto de valorização da via apresentado há um ano e orçado em 400 mil euros já se encontra em andamento, tendo sido executadas "algumas iniciativas". "Estão em curso outras que irão estar em desenvolvimento a curto prazo. Por exemplo, existiu uma presença afincada na BTL a promover toda esta rota", refere.

O autarca considera que este é um projeto "com tendência a crescer", evidenciando o movimento diário nas ruas do concelho, que é rasgado de norte a sul pela EN2. "Para nós, é extremamente importante. Acreditamos que para o Interior do país e para o nosso concelho é um projeto com um enorme potencial", destaca.

Paulo Almeida reconhece as queixas de falta de sinalização, que diz estarem a ser resolvidas. Também no que toca ao piso, o autarca não esconde que existe "um ou outro ponto que apresenta já algum estado de degradação". "Com todo este trânsito e todos estes turistas a circular, tem que se olhar para o estado de conservação da EN 2 com outros olhos", defende.