Utilizadores registam problemas de acesso à rede Vodafone

Por Carolina Quaresma 25 Janeiro, 2023 • 09:43

À semelhança do que está a acontecer com as aplicações da Microsoft, esta quarta-feira, também a Vodafone está com problemas na rede, nomeadamente na televisão e internet.

Segundo o DownDetetor, plataforma que monitoriza a instabilidade de serviços online com base em queixas dos internautas, os problemas começaram por volta das 02h00 e voltaram a intensificar-se perto das 09h00. Entre as queixas mais reportadas pelos utilizadores estão "falhas gerais" e problemas no acesso à internet móvel.

Em atualização