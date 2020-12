A ministra da Saúde, Marta Temido © Manuel de Almeida/Lusa

A vacina contra a Covid-19 já foi administrada a 16 701 profissionais de saúde, avançou esta terça-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

O número, com base no sistema de registo de vacinas, foi relevado numa conferência de imprensa ao final da tarde, em que a ministra fez o balanço dos primeiros dias da vacinação contra a Covid-19.

"[É] um número que ultrapassa aquilo que teriam sido as doses que chegaram no dia 26, mas que reflete já também aquilo que foram as doses chegadas ontem [segunda-feira] e que começaram hoje a ser administradas", sublinhou Marta Temido.

A vacinação contra a Covid-19 arrancou no domingo para os profissionais de saúde, um dia depois de ter chegado o primeiro lote de 9750 vacinas da Pfizer/BioNTech. Na segunda-feira, Portugal recebeu mais 70 200 doses.

Nos lares, que fazem também parte dos grupos prioritários para a primeira fase, a vacinação começa na próxima semana nos 25 concelhos com risco extremamente elevado, sendo alargada aos restantes a partir de 11 de janeiro.

Portugal ultrapassou esta terça-feira 400 mil casos de infeção com o novo coronavírus desde o início da pandemia de Covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim da DGS, o país contabiliza esta terça-feira mais 74 mortes relacionadas com a Covid-19 e 3336 novos casos.

