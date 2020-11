Vacina contra a Covid-19 "não é um milagre" e terá de ser "comprovada a sua eficácia"

© EPA

A vacina contra a Covid-19 "não é um milagre". É preciso ter mais informação sobre os benefícios e a eficácia da mesa. O alerta é do diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Em declarações à TSF, Fernando Maltez sublinha que nesta altura é preciso ter mais informação.

"Chamo a atenção que estas vacinas estão a ser apresentadas como prontas num tempo que eu diria recorde. E temos saber mais acerca destas vacinas, temos de saber mais acerca da sua eficácia. Elas vêm rotuladas como tendo eficácia acima dos 90% e isso terá de ser provavelmente comprovado só depois da sua utilização", avisa.

Fernando Maltez defende que é importante fazer uma grande campanha de "sensibilização para convencer as pessoas" a tomarem a vacina que deverá chegar ao mercado nos próximos meses.

Questionado sobre o Remdesivir, que está no centro de uma grande discórdia em relação aos seu uso e benefício nos pacientes com casos graves de Covid-19, Fernando Maltez garante que o medicamento é administrado no Hospital Curry Cabral e que vai continuar a ser porque, é o melhor que há. "Não temos outros antivíricos com eficácia melhor nem outro medicamento que atue sobre o vírus que tenha demonstrado melhor eficácia", diz o responsável, sublinhando que o seu uso será avaliado "caso a caso".

Portugal deverá receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 em dezembro ou em janeiro. O país registou esta segunda-feira mais 4044 novos casos de infeção. Nas últimas 24 horas morreram mais 74 pessoas com o novo coronavírus.