Vacina contra cancro da mama testada em humanos, tribunais superiores em Coimbra e outros destaques TSF

© Natacha Cardoso/Global Imagens (arquivo)

03 Novembro, 2021 • 19:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Food and Drug Administration, autoridade do medicamento dos Estados Unidos da América, autorizou para dezembro deste ano um ensaio clínico com um pequeno grupo de voluntários da vacina contra o cancro da mama. Há 24 lugares, sobretudo para mulheres, mas também alguns homens: todos terão de ter tido a doença, estar recuperados, mas em grande risco de voltar a ter este tipo de cancro.

O Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo vão mesmo mudar-se para Coimbra. O projeto de lei que prevê a transferência foi aprovado na especialidade com votos favoráveis de PSD e Bloco de Esquerda e abstenções de PCP e Partido Socialista na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A Autoridade da Concorrência multou em mais de 92,8 milhões de euros a Super Bock, Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, ITMP e a duas pessoas singulares por um esquema de fixação de preços.

Os profissionais de saúde e do setor social vão "muito em breve" receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Esta quarta-feira registaram-se mais nove mortes ligadas à doença e 1074 novos casos.

Maria Rendeiro, mulher de João Rendeiro, foi detida esta quarta-feira pela PJ para interrogatório, mediante a existência de "forte perigo de fuga". Foi condenada a pagar uma multa de 1020 euros.

Há duas equipas portuguesas em ação na Liga dos Campeões esta quarta-feira. O FC Porto ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar do Grupo B da Liga dos Campeões, ao empatar 1-1 com o AC Milan, no estádio San Siro, num encontro da quarta jornada. Já o Sporting vai defrontar o Besiktas.