Vacina da AstraZeneca suspensa, eutanásia chumbada e outros destaques da TSF

Depois de Espanha, Itália ou França, foi a vez de Portugal suspender a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Em conferência de imprensa, o Infarmed, a Direção-Geral da Saúde e o coordenador da task force de vacinação anunciaram que o processo está em pausa "por precaução". A primeira grande consequência é o adiamento do início da vacinação de docentes e não docentes nas escolas.

O dia em Portugal fica também marcado pelo chumbo do Tribunal Constitucional ao diploma do Governo que despenaliza a eutanásia. Os juízes do Palácio Ratton, com uma votação de sete contra cinco, decidiram pela inconstitucionalidade do projeto e Marcelo já o vetou, devolvendo-o ao Parlamento.

Esta segunda-feira foi ainda o dia que o Bloco de Esquerda escolheu para lançar a sua candidata à câmara municipal de Lisboa: é Beatriz Gomes Dias e aqui pode ficar a conhecê-la melhor.

No mundo, reabre-se mais uma porta para Portugal. Desta vez foi o Reino Unido, que vai autorizar os voos diretos e retirar o país da "lista vermelha" de territórios cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis.

Portugal abriu uma porta no estrangeiro mas fechou uma a nível nacional: a da entrada de mais de 800 quilos de cocaína. Mas a operação não foi simples: a droga vinha dissimulada no interior de isoladores sísmicos, entre aço e borracha. A Polícia Judiciária precisou de reforços e chamou empresas metalomecânicas. Tudo isto com o nome de operação "Sismo".