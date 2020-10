Vacina da gripe enche farmácias e foram criados circuitos próprios

As farmácias ainda não sabem o número exato de vacinas que vão receber © AFP

Por causa da Covid-19 há muita ansiedade, grupos que habitualmente não procuram a vacina este ano já reservaram. Numa ronda por algumas farmácias da cidade do Porto e Matosinhos, duas das autarquias que aderiram ao programa "Vacinação SNS Local", que permite a quem é do grupo de risco e tem mais de 65 anos receber a vacina de forma gratuita nas farmácias, a TSF ouviu apelos à serenidade.

Ainda não sabem o número exato de vacinas que vão receber, mas o stock já está quase todo alocado. Na farmácia Porto as reservas para a vacina da gripe começaram em julho, como explica Adriana Osório, a diretora técnica. "Este ano temos muito mais procura do que nos anos anteriores e têm medo de não adquirir as vacinas... nós em julho já começamos a ter reservas de vacinas da gripe dos clientes habituais e de outros clientes, que em anos normais não fariam a vacinação mas este ano querem fazê-la".

Na próxima semana a agenda está completa, foi criado um circuito próprio para a vacina da gripe.

"As vacinas da gripe vão ser dadas com marcação prévia, toda a organização em gabinete vai ser com todos os cuidados para uma administração com segurança e vamos ter um corredor só para vacina da gripe".

A Farmácia Ferreira da Silva, em Matosinhos, também regista um aumento muito elevado da procura da vacina da gripe, as reservas começaram em agosto e por grupos que habitualmente não eram vacinados, diz Ângela Campos."Como é o caso das crianças sem nenhuma patologia, sem problema de saúde. Há uma grande prescrição por parte dos médicos e pediatras e muitas pessoas da população em geral que não têm fatores de risco mas que este ano procuram"

Ângela Campos explica que aderiram ao programa "Vacinação SNS Local", o protocolo é igual ao do Serviço Nacional de Saúde."As pessoas terão que ter hora marcada e serão contactadas, se vierem mais cedo têm que esperar lá fora. Na hora de ser administrada são contactadas a dizer que já podem entrar e que está tudo desinfetado, o enfermeiro está preparado e fará a administração a essa pessoa. Para além deste protocolo igual ao do SNS também é tudo registado ao nível do sistema informático, exatamente como como no SNS. O médico de medicina geral vai ter aceso a toda a informação de que o utente foi vacinado, onde, por quem, lote da vacina... fica tudo registado como no SNS".

Na Farmácia Lidador, no Porto, Luís Fernandes diz que não se recorda de um ano com tanta procura, a maioria trocou a farmácia pelo centro de saúde. "Temos tido muita procura para tomar cá, para evitar ir ao centro de saúde as pessoas estão com muito receio este ano. Nota-se alguma ansiedade e isso vê-se no número de reservas, as pessoas querem mesmo assegurar que têm direito à vacina. Mesmo da vacina da pneumonia tem sido mais procurada e isso deve-se a este momento de pandemia".

Os farmacêuticos deixam um apelo à serenidade, acreditam que a vacina da gripe chegará para todos, pode é não é ser já no imediato. A vacinação arranca na segunda-feira, dia 19 de outubro.