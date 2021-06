Vacina da Janssen já pode ser administrada a todos os homens a partir dos 18 anos

© AFP

A partir de hoje, os homens com mais de 18 anos já podem ser vacinados com a vacina da Janssen, a única disponível no mercado de dose única. A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma de vacinação com este fármaco, mantendo a recomendação que esta vacina seja administrada a mulheres com idade superior a 50 anos.

"Em Portugal, recomenda-se, à data, até novos dados serem conhecidos, que a vacina da Janssen seja utilizada: em pessoas do sexo masculino com idade superior igual ou superior a 18 anos e em pessoas do sexo feminino com idade igual ou superior a 50 anos", esclarece o documento assinado pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

As autoridades de saúde justificam a decisão com base em novos estudos realizados nos EUA, que "indicam um risco particularmente reduzido" de fenómenos trombóticos após a toma da vacina em pessoas do sexo masculino, mesmo com idade inferior a 50 anos.

Veja aqui a norma da campanha de vacinação com a vacina da Janssen atualizada

O fim da limitação desta vacina para o sexo masculino já tinha sido defendido pelo coordenador da task force, o vice-almirante, Gouveia e Melo. A vacina da Janssen é de dose única e, assim, pode vir a acelerar a campanha de vacinação em vigor.