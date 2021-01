Vacina e efeitos "incapacitantes", ensino suspenso e outros destaques TSF

© José Coelho/Lusa

A vacina contra a Covid-19 está a deixar marcas nos enfermeiros que já tomaram a segunda dose. Há casos, em hospitais na região Centro, de profissionais de saúde que estão a sofrer efeitos secundários "incapacitantes". Ana Ribeiro, enfermeira em Coimbra, partilhou com a TSF a sua experiência.

Esta quinta-feira foi dia de mais mudanças em Portugal: as aulas estão suspensas por 15 dias. Com as crianças em casa, há também novidades para os pais. Os serviços públicos também sofrem alterações. Está aqui tudo:

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, explicou ao início da noite como é que o ano letivo vai, agora, reorganizar-se. E deixou um aviso: as aulas param mesmo em todo o lado, seja no público ou no privado.

Tudo isto é efeito do Natal. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças já atribui a culpa de todos estes novos casos ao que se passou durante a época festiva no Natal, em Portugal. A variante inglesa de coronavírus também tem culpas no cartório, mas são menores.

Por último, e se é pai ou mãe de uma criança até aos 12 anos, saiba que tem agora direito a faltas justificadas ao trabalho e a um apoio idêntico ao da primeira fase do confinamento: o correspondente a 66% da remuneração.

No plano internacional, já esta noite, o primeiro-ministro anunciou que, a partir de sábado, haverá uma interrupção quase total de voos entre Portugal e o Reino Unido, com exceção daqueles que forem de natureza humanitária para repatriar cidadãos portugueses e britânicos.