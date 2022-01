Vacina e infeção resultam em "super imunidade", Europa em risco para o Sporting e outros destaques TSF

© Ulises Ruiz/AFP

Está vacinado e esteve infetado pelo SARS-CoV-2? Então é, muito provavelmente, uma das pessoas que adquiriu "super imunidade" contra a doença. As conclusões são de um estudo da Oregon Health & Science University, nos Estados Unidos, que concluiu que esta imunidade é muito superior à proteção de quem apenas recebeu a vacina.

O Sporting tem até à próxima segunda-feira, 31 de janeiro, para provar que cumpriu o fair play financeiro da UEFA, sob pena de ser excluído do acesso às competições europeias de futebol nas próximas três épocas. Os açorianos do Santa Clara também foram multados.

O autoagendamento da dose de reforço para maiores de 25 anos abriu esta terça-feira, num dia em Portugal registou mais 48 morte e 57.657 casos de infeção por SARS-CoV-2.

O PSD surge, pela primeira vez, à frente do PS nas intenções de voto nas legislativas. São os dados da sondagem da Aximage para TSF, JN e DN, onde os sociais-democratas reúnem mais intenções de voto do que o PS, embora os valores estejam quase empatados. Os inquiridos ainda acreditam numa vitória socialista, mas a hipótese de uma coligação de direita ganha força.

No Fórum TSF, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, não quis comentar as sondagens, mas disse esperar que, no dia 31 de janeiro, António Costa converse com o partido para acertar uma solução de Governo à esquerda.

Mais à direita, foi dia de pequeno abanão no CDS: Adolfo Mesquita Nunes, ex-partidário centrista, anunciou que vai entregar o seu voto à Iniciativa Liberal. Francisco Rodrigues dos Santos não quis comentar a posição de "pessoas que não são militantes do partido", mas admitiu que não está surpreendido.

Em Lisboa foi dia de aprovar o orçamento municipal para 2022. São 1,16 mil milhões de euros que Carlos Moedas viu esta terça-feira aprovados depois de, como confessou, "dias de incerteza". Falta agora o sim da Assembleia Municipal.