Vacinação arranca a 11 de janeiro para profissionais de saúde do privado e INEM

A vacinação dos profissionais de saúde do setor privado e do INEM vai começar a partir de 11 de janeiro. A informação foi transmitida esta tarde pelo coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos, aos bastonários.

Em declarações à TSF, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros dá conta dessa informação, a que junta um lamento, a de neste programa de vacinação prioritário não estarem incluídos os estudantes de enfermagem.

"Não concordamos. Os estudantes vão entrar no grupo de cidadãos normal, mas só que eles estão dentro das instituições de saúde com os doentes e são possíveis veículos de transmissão e eles próprios, pessoas de risco que podem contrair a doença. Amanhã vamos enviar um novo ofício ao Ministério da Saúde a pedir que reconsidere desta priorização da vacinação", explicou à TSF Ana Rita Cavaco.

Para além da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, o calendário da vacinação para os profissionais de saúde e do INEM foi também transmitido aos bastonários das ordens dos Médicos, Dentistas e Farmacêuticos.

A administração da primeira vacina contra a Covid-19 a chegar a Portugal começou no dia 27 de dezembro e o plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo grupo de trabalho: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Portugal contabiliza pelo menos 6.751 mortos associados à Covid-19 em 400.002 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).