Vacinação contra a Covid-19 arranca esta quinta-feira na Madeira e nos Açores

A Madeira e os Açores vão iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Na Madeira, a inoculação começa no Hospital Central do Funchal Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com uma nota da Presidência do Governo Regional, o chefe do executivo, Miguel Albuquerque vai estar presente, às 12h00, no Serviço de Formação do Serviço de Saúde da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, para o início da campanha de vacinação na região autónoma.

O primeiro lote de vacinas - 9750 doses - ficou acondicionado em dois ultracongeladores na farmácia do Hospital Central do Funchal. As 9750 doses vão permitir vacinar 4785 pessoas, num universo de 200 mil elegíveis na Região Autónoma da Madeira.

Os Açores iniciam também a vacinação nesta quinta-feira, nas ilhas Terceira e São Miguel, revelou o Governo Regional.

"São 9750 doses, fornecidas diretamente pela Pfizer-BioNTtech, que começam a ser administradas logo no dia 31, nas ilhas Terceira e São Miguel, por serem aquelas que revelam transmissão comunitária. Este número de doses corresponde a 2% do total de cada fornecimento ao território nacional", avançou a Secretaria Regional da Saúde e Desporto dos Açores, numa nota de imprensa.

As vacinas chegaram à ilha Terceira, onde ficaram armazenadas, seguindo uma parte para a ilha de São Miguel, esta quinta-feira, no voo das 06h50.

O Plano Regional de Vacinação Covid-19 estabelece três fases, a começar pela população mais idosa e pelos profissionais do sistema de saúde, público e privado, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase; outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, 100 mil pessoas.

A campanha de vacinação arrancou no domingo em Portugal, à semelhança de outros países da União Europeia. A vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde.

