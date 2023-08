Vacinação contra a covid-19 e gripe recomendada a partir dos 60 anos

A campanha de vacinação contra a gripe e Covid-19 deve começar no início de outubro © Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

A vacinação contra a covid-19 e a gripe será feita em simultâneo durante o outono-inverno nos centros de saúde, sendo que a idade recomendada para a sua administração é estendida a todos os cidadãos a partir dos 60 anos, avançou na sexta-feira o jornal Público.

O anúncio foi feito a três semanas do arranque da campanha outono-inverno por uma fonte do Ministério Público, que afirma que a operação deixa de ser organizada pela estrutura militar, assumindo, então, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde essa função.

As farmácias vão administrar, também pela primeira vez este ano, a vacina contra a covid-19, que será dada em simultâneo com a vacina da gripe. Em declarações à TSF, a presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, garantiu na sexta-feira que as farmácias estão preparadas para esta nova tarefa.

A decisão de estender a idade elegível para a vacinação teve como objetivo "facilitar a comunicação da campanha". A este grupo juntar-se-ão também os utentes mais vulneráveis.

"Não fazia sentido vacinar contra a gripe a partir dos 65 anos e contra a covid a partir dos 60 anos, como aconteceu no ano passado. Isso iria confundir as pessoas", justifica a mesma fonte.

No entanto, ainda não se sabe se serão administradas vacinas adaptadas às novas subvariantes de SARS-CoV-2 e, por exemplo, quais serão as faixas etárias prioritárias, sendo que caberá agora à Direção Geral de Saúde proceder à emissão das orientações técnicas que presidem ao processo de vacinação, nomeadamente com a definição dos critérios de vacinação e dos utentes elegíveis.

Uma portaria publicada na quinta-feira em Diário da República sublinha a importância de manter os "elevados níveis de adesão" à vacinação contra a gripe mas também a importância de continuar a vacinação contra a covid-19.