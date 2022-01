Vacinação contra a gripe alargada a maiores de 50 anos

Uma enfermeira prepara doses de vacinas da Pfizer contra a covid-19 no centro de vacinação da Ajuda em Lisboa, 03 de dezembro de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Por Lusa 22 Janeiro, 2022 • 19:33

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou hoje que alargou a vacinação contra a gripe às pessoas com mais de 50 anos, que poderão vacinar-se através da modalidade Casa Aberta, tirando senha digital, ou através do autoagendamento.

De acordo com um comunicado da DGS, esta medida, com efeito imediato, "tem caráter excecional, perante o contexto da pandemia, e justifica-se numa altura em que as temperaturas se mantêm baixas".

"Adicionalmente, está já vacinada a maior parte da população vulnerável e prioritária", aponta ainda a DGS, acrescentando que este alargamento aos maiores de 50 anos, já foi comunicado às Administrações Regionais de Saúde.

Os centros de saúde e as Unidades de Saúde Familiar "terão ainda um reforço no stock de mais vacinas, de forma a poderem vacinar pessoas pertencentes a grupos de risco sem necessidade de prescrição médica", acrescenta o comunicado.

Em dezembro já tinha sido alargada a vacinação gratuita contra a gripe aos cidadãos entre os 60 e os 64 anos, grupo a quem já estava recomendada a vacinação, mas que tinha de adquirir a vacina na farmácia.

Portugal administrou mais de 2,5 milhões de vacinas contra a gripe - 484.826 em farmácias - desde o dia 01 de setembro de 2021, das quais, mais de 1,7 milhões, acima de 65 anos.

A DGS recorda que a vacinação "é a melhor forma de proteção contra a doença grave, internamentos e morte", reforçando o apelo para que as pessoas que ainda não estão vacinadas, procedam ao seu agendamento.