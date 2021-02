Vacinação da primeira fase prolongada até abril. Imunidade de grupo só em setembro

O responsável pelo plano de vacinação falou na reunião do Infarmed © António Cotrim/Lusa

Por Francisco Nascimento 09 Fevereiro, 2021 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O plano de vacinação para combater a Covid-19 em Portugal está atrasado, devido às limitações na disponibilidade das vacinas. O primeiro grupo, das pessoas com mais de 80 anos e acima dos 50 com doenças associadas, só estará plenamente vacinado em abril, ao contrário das primeiras indicações.

Na reunião do Infarmed, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force responsável pela vacinação, lembrou que estão envolvidas 1,14 milhões de pessoas no primeiro grupo de vacinação, com o objetivo de "salvar vidas". Apesar do atraso, o vice-almirante garante que este é um problema exclusivo da disponibilidade de vacinas.

"Não vamos conseguir com as vacinas que temos terminar a primeira fase antes de 31 de março. Vamos prolongar para abril com as vacinas que vão chegar", adiantou perante políticos e especialistas.

Gouveia e Melo garantiu, no entanto, que até ao final do ano toda a população estará vacinada. No segundo trimestre de 2021, vão existir quatro vezes mais vacinas disponíveis.

"Terão de se montar processos de vacinação mais rápidos", salientou.

O responsável pela task force afirmou ainda que "se as vacinas chegarem ao ritmo previsto, apesar das limitações, devemos atingir os 70 por cento da população imunizada em setembro".

Portugal já vacinou 106 mil pessoas

O vice-almirante Gouveia e Melo explicou que o problema que Portugal enfrenta na distribuição de vacinas é da responsabilidade das farmacêuticas: trata-se de falhas na distribuição e não na administração.

"Estamos num momento de estrangulamento de disponibilidade de vacinas", assumiu.

Gouveia e Melo adiantou que no primeiro trimestre de 2021, Portugal conseguirá dois milhões de vacinas. "Meia milhão de vacinas já foram recebidas", lembrou.

"Há a necessidade de constituir uma reserva de vacinas para as segundas doses, prevendo a hipótese de as vacinas não chegarem ao país. A percentagem das vacinas aplicadas é muito elevada, e só não é mais elevada por uma questão de segurança", garante.

Nesta altura, 106 mil pessoas já receberam as duas doses da vacina.

Os políticos e os especialistas reuniram-se por videoconferência para debater a evolução da pandemia, nas tradicionais reuniões do Infarmed. Portugal deverá prolongar o estado de emergência até ao final de fevereiro.