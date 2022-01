Vacinação de crianças e professores "está a correr bem, mas há instabilidade no portal"

© Lusa

O coordenador da task force da vacinação confirma que o portal para marcar a vacina contra a Covid-19 está a sofrer "alguns constrangimento" devido a um pico de afluência.

"Está a correr muito bem, estamos a ter alguma instabilidade no portal. O que está a acontecer não é um problema de senhas esgotadas, que quer dizer que estava a ver uma grande afluência", referiu o coronel Penha Gonçalves, sublinhando que "o pico de afluência está a criar constrangimentos".

Em entrevista à RTP3, o responsável pelo processo da vacinação com a dose de reforço de alunos e professores vai ser realizado nos próximos quatro dias, mas Penha Gonçalves admite que o processo pode não ser concluído nesse período.

"Quem não for vacinado durante este período pode receber a inoculação no mesmo regime durante a próxima semana. Não é preciso estarem muito ansiosos", frisou.

No total, a task force responsável pelo processo prevê vacinar mais de 150 mil pessoas da comunidade escolar. As aulas do segundo período vão arrancar já na próxima segunda-feira.