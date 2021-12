Vacinação de crianças. Saiba como agendar e conheça as datas

© AFP

As crianças dos 5 aos 11 anos vão ser vacinadas contra a Covid-19 a partir do fim de semana de 18 e 19 de dezembro. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado adjunto da Saúde, António Lacerda Sales.

O processo vai começar, como habitual, pelas crianças mais velhas de 11 e 10 anos, podendo ser vacinadas "algumas de nove anos".

A 6, 7, 8 e 9 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos. A 15 e 16 de janeiro as crianças entre os 6 e os 7 anos. A 22 e 23 de janeiro "as meninas e os meninos de cinco anos".

Datas da vacinação

Autoagendamento: 13 de dezembro

19 e 18 de dezembro: crianças dos 10 aos 11 anos (e algumas com nove);

6, 7, 8, 9 de janeiro: crianças dos 7 aos 9 anos;

15 a 16 de janeiro: crianças dos 6 aos 7 anos;

22 e 23 de janeiro: crianças com 5 anos;

Crianças nos grupos de risco: podem apresentar-se nos centros de saúde para serem vacinadas com prioridade.

Crianças que já estiveram infetadas: só serão vacinadas 90 dias depois após recuperação

Lacerda Sales adianta ainda que entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, "altura em que teremos o esquema vacinal completo.

Na próxima segunda-feira, 13 de dezembro, estará aberto o auto agendamento em que os pais e/ou encarregados de educação poderão vacinar os filhos.

As crianças com comorbilidades podem apresentar-se nos centros de saúde para serem vacinadas com prioridade. Nestes dias, os centros de vacinação estarão encerrados para vacinar adultos.