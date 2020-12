Vacinação deve arrancar a 4 de janeiro em Espanha

© EPA

O dia 4 de janeiro de 2021 é a data apontada para o arranque da vacinação contra a Covid-19 em Espanha.

O ministro espanhol da Saúde revelou esta manhã que espera que a Agência Europeia de Medicamentos aprove a vacina no dia 29 de dezembro e que a vacinação possa começar a partir de 4 de janeiro.

Salvador Illa assegura que a Espanha tem todas as capacidades prontas para que, assim que cheguem as doses, a população possa ser imunizada com todas as garantias necessárias e as comunidades autónomas podem ficar tranquilas: haverá vacinas para todos e em abundância.

