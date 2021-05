Vacinação e testagem em massa aceleram em Lisboa, buscas da Lava Tudo e outros destaques TSF

© André Luís Alves/Global Imagens

Por TSF 25 Maio, 2021 • 20:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo nas faixas etárias dos 30 e 40 anos. O anúncio foi feito esta tarde pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, que deu ainda conta de que a região está atrasada na vacinação.

Na mesma conferência de imprensa, o governante deu também conta da antecipação da testagem em massa em vários contextos e locais da região. Saiba tudo aqui:

Está a decorrer esta terça-feira uma operação conjunta do Fisco, da Segurança Social e da GNR, sob o nome "Lava Tudo", de combate à fraude e ao branqueamento de capitais. Segundo um comunicado da Segurança Social estão a ser executados 27 mandados de busca nos distritos de Lisboa e Setúbal.

Para esta quarta-feira está marcada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre o voo desviado pela Bielorrússia para deter o jornalista Roman Protasevich.

A vacina contra a malária, que ainda mata cerca de 400 mil pessoas por ano em África, na maioria crianças, pode estar disponível em 2023. Em entrevista à TSF, o chefe da equipa da Universidade de Oxford que conseguiu os melhores resultados de sempre numa vacina contra a doença, pede que esta seja aprovada com a mesma rapidez que a da Covid-19.

Os presidentes de Sporting, FC Porto e Benfica estiveram presentes, com presidentes de outros clubes da Primeira Liga, num almoço/reunião na zona Centro do país. O objetivo? Falar sobre a próxima temporada e garantir uma melhor gestão do futebol profissional.

André Ventura esclareceu esta tarde que não tenciona pedir desculpa aos moradores do bairro da Jamaica a quem chamou "bandidos". No dia seguinte à condenação de que foi alvo, o líder do Chega diz sentir-se humilhado e critica a rapidez da decisão da justiça.