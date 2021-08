Vacinação em "Casa Aberta" disponível para maiores de 12 anos a partir de terça-feira

Antes de se dirigir ao local deverá apenas consultar os horários do seu centro de saúde © Tiago Petinga/Lusa

Por Cátia Carmo 23 Agosto, 2021 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quem tem mais de 12 anos e ainda não foi vacinado vai poder tomar a primeira dose da vacina sem agendamento a partir da próxima terça-feira, através do sistema "Casa Aberta", no centro de vacinação do local onde estiver inscrito no centro de saúde, que normalmente corresponde ao da área de residência, anuncia o Ministério da Saúde. A task force esclareceu, no entanto, que será para todos os utentes desde que possam levar a vacina da Janssen.

"Para esta modalidade, será usada exclusivamente a vacina da Janssen, de toma única. Relembra-se que, de acordo com a norma n.º 004/2021 da DGS, recomenda-se que a vacina da Janssen, seja utilizada: Em pessoas do sexo masculino com idade igual ou superior a 18 anos; Em pessoas do sexo feminino com idade igual ou superior a 50 anos; Em pessoas do sexo feminino com menos de 50 anos de idade, que assim o desejem, se devidamente informadas, numa base de ponderação dos benefícios e dos riscos, individualizada, podem ser vacinadas com a vacina Janssen, desde que se obtenha o seu consentimento livre e esclarecido", pode ler-se no comunicado da task force.

Caso preencha estes requisitos, antes de se dirigir ao local deverá apenas consultar os horários do seu centro de saúde, que estão disponíveis no site do Governo dedicado ao sistema "Casa Aberta".

A recomendação da Direção-Geral de Saúde para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida em 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a Covid-19.

Cerca de 150 mil menores foram vacinados contra a Covid-19 no último fim de semana, revelou esta segunda-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

"Cerca de 150 mil crianças foram vacinadas durante este fim de semana, esperando-se que no próximo continue a vacinação desta faixa etária e posteriormente através da casa aberta se possa continuar, para chegarmos entre as terceira e quarta semana [de setembro] com 85% de esquema vacinal completa", destacou Lacerda Sales.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19