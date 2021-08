Vacinação em "Casa Aberta" disponível para maiores de 16 anos a partir deste sábado

© Estela Silva/Lusa

Por Lusa 13 Agosto, 2021 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A modalidade "Casa Aberta" vai estar disponível, a partir de sábado, para as pessoas com 16 ou mais anos para a vacinação de primeiras doses da vacina contra a Covid-19, anunciou esta sexta-feira a task force.

A task force que coordena o plano de vacinação adianta em comunicado que, embora já existam cerca de 165 mil jovens de 15 e 16 anos com agendamento confirmado para este fim de semana, foi decidido abrir a modalidade "Casa Aberta" a partir de sábado para os maiores de 16 anos que não estejam agendados e não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses.

Segundo a task force, o número de senhas disponíveis está condicionado à disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

"Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista", explica a task force, lembrando que as segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

Na modalidade "casa aberta" são vacinadas primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses, com o objetivo de assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação. O portal de inscrição pode ser encontrado em https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/

O relatório mais recente de vacinação contra a covid-19 da DGS contabiliza 7.330.505 residentes em Portugal (71%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.403.987 pessoas (62%) com a vacinação completa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19