Vacinação em lares arranca na próxima semana em 25 concelhos

A vacinação contra a Covid-19 nos lares de idosos vai arrancar na próxima semana nos 25 concelhos com um nível de risco extremamente elevado, onde foram identificadas 150 estruturas, anunciou a ministra da Saúde.

Em conferência de imprensa ao final da tarde, Marta Temido explicou que a prioridade de vacinação contra a Covid-19 nos lares de idosos e unidades de cuidados continuados integrados foi definida com base no mapa de risco.

Os primeiros a receber a vacina a partir de segunda-feira, quando está prevista a chegada a Portugal de mais doses, são as 150 estruturas identificadas nos 25 concelhos com risco extremamente elevado.

Por região, são 11 no Norte, cinco no Centro, um em Lisboa e Vale do Tejo e oito no Alentejo.

Na semana seguinte, a partir de 11 de janeiro, a vacinação avança para os lares de idosos dos restantes concelhos.