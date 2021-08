Vacinação em regime de Casa Aberta disponível para maiores de 18 anos

© José Coelho/Lusa

A task force de vacinação contra a Covid-19 anunciou, esta terça-feira a abertura da modalidade de vacinação em "Casa Aberta" a cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, com o objetivo de administrar "primeiras doses para utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses".

Em comunicado, a equipa coordenada pelo vice-almirante Gouveia e Melo explica que a abertura desta modalidade surge depois da decisão da Direção-Geral da Saúde "de vacinar universalmente os jovens entre os 12 e 15 anos", e da chegada de várias doses de vacinas ao país, consequência "das recentes negociações do estado português com alguns países europeus".

A senha digital desta modalidade da vacinação pode ser obtida no portal criado pelo Ministério da Saúde (https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/), no próprio dia em que "pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência".

"O número de senhas disponíveis está condicionado à disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação", alerta também a task force. A segunda dose da vacina tem de ser obrigatoriamente tomada no mesmo local da primeira.

Ao pedir a senha digital, o utente deve antecipadamente verificar no portal da afluência (https://covid19.min-saude.pt/cvc/) se o centro de vacinação pretendido tem o "semáforo verde".

"Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista", explica a 'task force', lembrando que as segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

Os horários de funcionamento da "casa aberta" podem ser consultados em https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta.

