Vacinação em regime de Casa Aberta suspensa na FIL

© André Luís Alves/Global Imagens

Por Dora Pires 06 Dezembro, 2021 • 17:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A vacinação em regime de Casa Aberta foi suspensa esta segunda-feira na FIL, em Lisboa. É o maior centro de vacinação do país, com capacidade para atender seis mil pessoas por dia, mas hoje apareceram demasiados utentes com marcação, antes da hora prevista.

Ouça aqui as declarações de Margarida Castro Martins à TSF. 00:00 00:00

"Os agendamentos estavam quase no limite da capacidade do centro e nós tivemos uma grande afluência de Casa Aberta. Durante a manhã tudo fluiu com normalidade, as pessoas entravam com normalidade, depois apareceram as pessoas da Casa Aberta e criou-se ali uma concentração de pessoas com agendamentos", diz à TSF a presidente da Proteção Civil Municipal de Lisboa.

"Estamos agora a dar prioridade a quem tem agendamentos", explica Margarida Castro Martins, justificando assim ter sido decretada a suspensão do regime de Casa Aberta.

Até domingo, as autoridades de saúde registaram 1 602 356 doses de reforço contra Covid-19. Paralelamente, no que diz respeito à vacina da gripe, já foram administradas 2 097 632 de inoculações, segundo os últimos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19