"Vacinação muito significativa." Retomadas aulas presenciais na Madeira

Na Madeira são retomadas, esta segunda-feira, as aulas presenciais © Homem de Gouveia/Lusa

Por TSF 03 Janeiro, 2022 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na Madeira são retomadas, esta segunda-feira, as aulas presenciais do segundo período, depois das férias de Natal e Ano Novo. Até ao final da semana todos os alunos deverão ser testados para que seja controlada a progressão da Covid-19. O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, revela que o retomar das aulas é possível graças ao nível de vacinação no arquipélago.

"Terminámos o primeiro período sem nenhuma escola encerrada, com cerca de 365 casos ao longo desse mesmo primeiro período, o que corresponde a menos de 1% dos nossos alunos. Ao nível do terceiro ciclo e do ensino secundário temos uma vacinação muito significativa, todo o corpo docente e funcionários vacinados e todas as escolas a funcionar normalmente, sabendo também que, ao longo desta semana, todos os alunos serão testados. O que dá também mais um sinal de tranquilidade ao próprio sistema para que funcione com a sua normalidade e vamos atuando de acordo com as circunstâncias", explicou Jorge Carvalho, em declarações à CNN Portugal.

Enquanto as aulas arrancam na Madeira, no continente cumprem-se dias de contenção e, por isso, as aulas só vão ser retomadas no dia 10 deste mês.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19