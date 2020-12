Vacinação no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental arranca terça-feira

Os grupos de risco na linha da frente do combate à Covid-19 terão prioridade © Gerardo Santos / Global Imagens

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) inicia na terça-feira a vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19, disponibilizando 10 postos no Hospital São Francisco Xavier, anunciou a instituição esta segunda-feira.

Segundo a mesma fonte, o início da vacinação no CHLO, que integra os hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e de Santa Cruz, está prevista para as 09h00, sendo a primeira vacina administrada ao médico infeciologista e diretor do serviço de doenças infecciosas, Kamal Mansinho.

No âmbito do plano nacional de vacinação contra a pandemia, os "grupos de risco na linha da frente do combate à Covid-19 terão prioridade" em receber a vacina, adiantou ainda o CHLO, que disponibilizou para isso as instalações do serviço de medicina física e de reabilitação do Hospital São Francisco Xavier.

Portugal entrou esta segunda-feira no segundo dia da campanha de vacinação contra a Covid-19, que arrancou no domingo nos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

O plano prevê que sejam vacinados até abril cerca de 950 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo grupo de trabalho: pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, utentes e trabalhadores de lares e profissionais de saúde e de serviços essenciais.

A primeira fase de vacinação prolonga-se até final de março de 2021, tem prevista a chegada de 1,2 milhões de doses de uma vacina que é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Portugal contabiliza pelo menos 6677 mortos associados à Covid-19 em 396 666 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

