Alegada falha na cadeia de frio. Vacinação no Queimódromo do Porto suspensa

Os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros locais © LUSA

Por Rute Fonseca 12 Agosto, 2021 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi suspensa a vacinação contra a Covid-19 no Queimódromo do Porto devido a uma falha no sistema de refrigeração. Uma nota da coordenação da task force responsável pela vacinação explica que o processo foi suspenso "para averiguação do cumprimento das normas e procedimentos em vigor".

De acordo com a nota da entidade coordenada por Gouveia e Melo, "esta decisão decorre de uma alegada falha na cadeia de frio". Os utentes vacinados nos dias 9 e 10 de agosto serão contactados pelas entidades de saúde, até à próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas.

Será pedida uma investigação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), foi anunciado esta quinta-feira.

Os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades.

Os utentes poderão ainda esclarecer as suas dúvidas sobre a vacinação no e-mail vacina.covid@arsnorte.min-saude.pt, adianta a nota.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19