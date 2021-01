A vacinação nos lares de idosos arranca na segunda-feira © Eduardo Costa/Lusa

Por Lusa 03 Janeiro, 2021 • 20:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A vacinação nos lares de idosos arranca na segunda-feira, em Mação, distrito de Santarém, com mais de 100 pessoas de duas instituições a receberem a vacina, adiantou este domingo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

"A vacinação arranca esta segunda-feira no concelho de Mação, e serão vacinados os utentes e funcionários de duas instituições: a Casa de Idosos de São José das Matas (51 pessoas) e a Santa Casa da Misericórdia de Cardigos (61 pessoas)", adiantou o MTSSS numa nota de agenda divulgada este domingo.

A ministra Ana Mendes Godinho, acompanhada da secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes, do secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador da região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, vão marcar presença no arranque da vacinação, agendada para as 15h00, na Casa de Idosos de São José das Matas.

Portugal contabiliza pelo menos 7118 mortos associados à Covid-19 em 427 254 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19