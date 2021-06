Vacinação para maiores de 20 anos começa em agosto

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task-force de vacinação contra a Covid-19 © Mário Cruz/Lusa

As pessoas com mais de 20 anos vão começar a ser vacinadas contra a Covid-19 em agosto, avançou esta terça-feira o coordenador da task-force para o plano de vacinação contra a Covid-19.

"Vamos acabar a vacinação das pessoas acima de 30 anos entre fim de julho e início de agosto e nessa altura vão começar a vacinar-se as pessoas com 20 anos", disse Henrique Gouveia e Melo aos jornalistas à margem do evento eHealth Summit.

O coordenador da task-force explicou que, quando se chegar à faixa etária dos 18 anos, estará vacinada de "grosso modo" mais de 90% da população.

"É muito provável que, com essa taxa de vacinação, o vírus continue a persistir de forma endémica na população", afirmou, acabando "por morrer" porque não tem como se propagar na comunidade.

Por isso, disse ainda Gouveia e Melo, pode não ser necessário vacinar as crianças porque, ao vacinar-se 70%, 80%, 90% da população, está-se a proteger as crianças.

