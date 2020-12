Vacinação pode arrancar em Portugal a 27 de dezembro, confirma ministra da Saúde

© José Sena Goulão/Lusa

Por Sara Beatriz Monteiro com Lusa 17 Dezembro, 2020 • 13:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde Marta Temido confirma que "está estimado que o calendário de vacinação possa iniciar-se a 27 de dezembro" e que a entrega do primeiro lote de vacinas de 9950 unidades deverá chegar ainda este ano a Portugal.

"Este valor é inferior ao inicialmente previsto, uma vez que a própria companhia (a Pfizer) alterou as suas possibilidades de distribuição a todos os países europeus", explica Marta Temido.

Marta Temido declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.

A ministra da Saúde adianta que está ser ultimado "o processo de seleção do grupo que vai ser vacinado com este primeiro lote, nestes primeiros dias de vacinação, que será focado na componente dos profissionais de saúde".

No mês de janeiro chegará um segundo lote, a partir de dia 4, de cerca de 303 mil vacinas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19