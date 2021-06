Vacinação sem agendamento disponível para pessoas com mais de 55 anos

Esta medida estava apenas disponível para pessoas maiores de 60 anos e abrange, agora, pessoas com idade superior a 55 anos © Rita Chantre/Global Imagens

A vacinação contra a Covid-19 sem necessidade de agendamento passa a estar disponível para as pessoas com pelo menos 55 anos, em vez do anterior mínimo de 60 anos, anunciou esta quinta-feira a task force responsável pelo processo.

"A partir de 17 de junho a modalidade 'casa aberta' fica disponível para a vacinação com primeiras doses de utentes com idade superior a 55 anos", refere uma nota divulgada pela equipa liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que criou este sistema para "assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação".

A task force relembrou ainda que a vacinação no âmbito deste sistema exige que os utentes se dirijam "obrigatoriamente" ao centro de vacinação do local onde estão inscritos no centro de saúde, que normalmente corresponde à área de residência.

