Vacinação sem percalços no Porto

A meio da manhã, metade dos trinta idosos com marcação para hoje, já tinha tomado a vacina contra a covid-19. Dulce pinto, diretora-executiva do agrupamento de centros de saúde porto oriental diz que o plano está a correr como previsto, "não foi preciso alterar nada".



No primeiro dia, o número de vacinações é reduzido, porque este é um processo delicado, em pleno inverno e envolve utentes idosos.

"Quisemos começar devagar para garantir que corria tudo bem. Amanhã já vamos receber mais utentes. Temos capacidade para vacinar cento e pessoas por dia". Amanhã, será este o número de utentes que vão receber a vacina contra a Covid-19.



A diretora-executiva do Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental diz, no entanto, que poderá chegar às duas centenas de inoculações diárias. Recusas também existem, são poucas e com motivos diversificados: "Os utentes dizem que ainda não têm a certeza se querem tomar, outros querem esperar para ver".



O adiamento da toma da vacina não exclui os utentes do processo. São remetidos para uma segunda convocatória.

