Vacinação simultânea contra Covid e gripe arranca a 5 de setembro

O reforço da vacinação contra a Covid-19 e a gripe vai arrancar a 5 de setembro. O anúncio foi feito pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na apresentação do plano vacinas para o próximo outono/inverno. Tal como aconteceu no ano passado, os mais vulneráveis terão prioridade no plano, sendo que irão fazer ambas as vacinas, da gripe e contra a Covid-19, simultaneamente.

Em conferência de imprensa, Graça Freitas destacou que a população portuguesa tem "altíssimas coberturas vacinais" no que diz respeito à Covid-19, com a maioria da faixa etária dos idosos (mais de 65 anos) com pelo menos uma dose de reforço. Nesta fase, já com a administração da segunda dose no terreno, pelo menos 75% das pessoas que residem em lares e residências para idosos já receberam a segunda dose.

A diretora-geral da Saúde revelou ainda que, este ano, irá ser administrada pela primeira vez nas residências seniores a vacina da gripe tetravalente reforçada. Ambas as vacinas são destinadas, além dos idosos, a doentes crónicos, grávidas, profissionais de saúde, entre outros.

Segundo o plano apresentado esta quarta-feira, a DGS espera conseguir vacinar, a partir do início de setembro, 300 mil pessoas por dia, com os idosos a terem prioridade.

O plano, apresentado pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, prevê um investimento de 15 milhões de euros em vacinas contra a gripe e 6,9 milhões de vacinas disponíveis para a vacinação contra a covid-19.