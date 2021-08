Vacinas com eficácia de 89%, insolvência da Groundforce avança e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa

Por TSF 04 Agosto, 2021 • 20:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um estudo europeu que incluiu Portugal concluiu que a eficácia da vacina contra a Covid-19 em vacinados com mais de 65 anos é de 89% depois da toma da segunda dose. Agora falta perceber quanto tempo dura o efeito das vacinas.

Depois do pedido da TAP, o Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa declarou a insolvência da Groundforce. Ainda assim, a companhia aérea alerta que esta decisão não significa o fim dos serviços da empresa de handling.

A vacina da Novavax ainda não foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), mas a UE já fez questão de reservar 100 milhões de doses. Os Estados-membros vão poder compra-las no quarto trimestre deste ano e em 2022, havendo ainda uma opção de compra de 100 milhões de doses adicionais ao longo de 2021, 2022 e 2023.

Em Caminha e a caminho das autárquicas, o candidato do Chega à Câmara Municipal enganou-se e, em vez de entregar as listas no Tribunal, deixou-as no balcão do Serviço de Atendimento da câmara municipal. Agora, o partido diz que vai apresentar uma queixa à Comissão Nacional de Eleições porque a funcionária que recebeu a documentação "não informou que ali era o sítio errado".

Em Loulé, um fogo que está ativo desde a hora do almoço já levou mais de 50 pessoas a saírem de casa.

Os sindicatos da PSP e GNR prometeram, esta quarta-feira, voltar a levar para a rua a luta pelos 400 euros de subsídio de risco até 2024. O Governo deu as negociações por terminadas, mas os sindicatos vão recorrer aos grupos parlamentares para que o aumento seja incluído no Orçamento do Estado.

Na Madeira, mais de dois mil jovens entre os 12 e os 17 anos já receberam a vacina contra a Covid-19. O Diretor Regional da Saúde revela haver entusiasmo em torno do processo.

O dia foi também de regresso de uma vice-campeã olímpica a casa. Patrícia Mamona aterrou esta quarta-feira em Lisboa e agradeceu o apoio que sentiu, mas também assinalou que ainda há espaço para melhorar.

A Organização Mundial de Saúde pediu aos países mais ricos que não comecem já a administrar terceiras doses das vacinas, contrastando com muitos outros onde milhões de pessoas ainda não receberam sequer uma dose. Os Estados Unidos já disseram que não vão atrasar o reforço.

A CGTP foi condecorada como Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique. O título foi dedicado ao esforço de todos os trabalhadores e dirigentes sindicais que contribuíram para a transformação da sociedade.