Vacinas da Johnson & Johnson já chegaram a Portugal

Afinal chegaram a Portugal esta quarta-feira as 30 mil vacinas da Johnson & Johnson, uma informação avançada pela RTP e confirmada pela TSF junto de fonte do Infarmed. As autoridades de saúde portuguesas tinham anunciado na terça-feira que a fabricante fez saber que as vacinas não iriam chegar na data estimada, entre esta quarta e quinta-feira, mas esse prazo acabou por ser cumprido.

A mesma fonte lembra que a Johnson & Johnson decidiu adiar proativamente o lançamento da vacina na Europa e, por isso mesmo, até nova decisão as vacinas vão ficar armazenadas, à espera de uma luz verde.

Esta vacina é de toma única e pode ser armazenada em frigoríficos durante vários meses. Ao longo do ano, Portugal deverá receber 4,5 milhões de doses desta vacina de toma única.

A campanha de vacinação da UE tem sido marcada por atrasos na entrega de vacinas por parte da AstraZeneca e agora da Janssen (grupo Johnson & Johnson), depois de terem sido registados casos raros de formação de coágulos sanguíneos após a toma de ambos os fármacos.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen.

Ainda esta quarta-feira, o executivo comunitário anunciou a aquisição adicional de 50 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 da BioNTech/Pfizer, elevando para 250 milhões o total para entrega neste segundo trimestre, após problemas com o fármaco da Janssen.

