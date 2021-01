Enfermeiros denunciam. Vacinas desviadas e falta de refeições para os profissionais

Enfermeiros © Orlando Almeida/Global Imagens

Por Rute Fonseca com Rita Carvalho Pereira 21 Janeiro, 2021 • 14:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ordem dos Enfermeiros denuncia que há vacinas contra a Covid-19 que estão a ser desviadas para profissionais que não têm contacto direto com os doentes. A bastonária Ana Rita Cavaco afirma que tem recebido várias queixas de situações do género por parte de profissionais de saúde que trabalham em hospitais e em lares de idosos.

Em declarações à TSF, Ana Rita Cavaco conta que tem recebido, "infelizmente, alguns relatos". No momento da vacinação "nos lares e estruturas residenciais para idosos, sobretudo em terras mais pequenas, têm estado a ser desviadas vacinas para motoristas, administrativos e outras pessoas que não estão em contacto direto com os doentes - ao invés de assistentes operacionais e enfermeiros", refere. "Também está a acontecer em alguns hospitais, algumas pessoas estão a fazer a vacina, não sendo elas que estão em contacto direto com os doentes Covid."

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros fala em casos de desvio de vacinas contra a Covid-19 00:00 00:00

Ana Rita Cavaco aponta dois exemplos de unidades de saúde onde este desvio de vacinas terá acontecido: o Hospital de Almada e o Hospital de Penafiel.

As queixas já foram encaminhadas, pela Ordem dos Enfermeiros, "para o Ministério [da Saúde]" e para "entidades oficiais como a Assembleia da República, grupos parlamentares, partidos políticos e o Presidente da República".

Ana Rita Cavaco afirma que o Ministério da Saúde e os reponsáveis políticos têm conheicmento das denúncias 00:00 00:00

"Entendemos que esta situação tem de ser muito bem averiguada pelo Ministério da Saúde porque as prioridades são para cumprir. O plano está bem feito, agora, se ele, na prática, não for implementado corretamente, nós deixamos de ter enfermeiros e assistentes operacionais", alega.

Esta quinta-feira, corre nas redes sociais o desabafo de uma enfermeira, que, depois de 11 horas de trabalho, recebeu como refeição uma sandes, uma maçã e um sumo.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros confirma que também estes casos são recorrentes, mas sublinha que, na realidade, a maioria dos profissionais nem consegue comer, dado o elevado volume de trabalho. Ana Rita Cavaco garante que são muitos os casos em que há cinco enfermeiros para cem doentes.

Enfermeiros não têm condições para necessidades básicas nos hospitais 00:00 00:00

"Muitos deles estão a fazer turnos de 12 horas, de 16 horas, de 18 horas... Está a ser muito difícil comerem, beberem, irem à casa de banho", nota Ana Rita Cavaco. "E quem está diretamente com doentes Covid tem de estar completamente equipado. Esses fatos não se podem andar a tirar e a por porque são momentos que potenciam o risco de infeção e, portanto, muitas vezes, eles estão muito mais do que seis horas sem conseguir beber água, e faz muito calor dentro desses fatos", lembra.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19