Vacinas e testes para entrar? Promotores de espetáculos acham bizarro, discotecas aceitam

Os espaços de diversão noturna reabriram a 1 de outubro © Igor Martins/Global Imagens

Por Rui Tukayana 23 Novembro, 2021 • 17:45

É um hipotético apertar de regras recebido de formas diferentes entre os empresários da noite e os promotores de espetáculos.

O Governo só na próxima quinta-feira deverá anunciar a decisão. Até lá, Álvaro Covões, porta-voz da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos prefere que tudo não passa de um "diz que disse" com autoria do presidente do Chega.

É bizarro. A nossa expectativa é que as regras se mantenham

Álvaro Covões afirma que as normas atualmente aplicadas nos espetáculos já são as mais apertadas no país uma vez que "é necessária a apresentação do certificado digital válido ou um teste negativo e o uso de máscara obrigatório".

Álvaro Covões diz que a cultura continua a ser segura com as regras em vigor. 00:00 00:00

Álvaro Covões diz ainda que lhe parece ser "bizarra" a exigência de vacinação e um teste negativo e por isso mesmo, afirma o promotor de espetáculos "a nossa expectativa é que as regras se mantenham".

O empresário Álvaro Covões pede uma clarificação das regras. 00:00 00:00

Já no setor das discotecas, o ambiente parece ser de algum alívio perante a notícia.

"É um modelo que já está a ser utilizado em alguns países da Europa e na Madeira"

Ouvido pela TSF, o presidente da Associação Nacional de Discotecas afirma que o receio era que surgissem "outras medidas mais restritivas e mais drásticas" que poderiam ser "catastróficas" para o setor.

José Gouveia teme novas restrições para as discotecas, um setor ainda em fase de recuperação. 00:00 00:00

Perante a dupla exigência: vacina e teste negativo, José Gouveia, presidente da associação que representa as discotecas, lembra que este sistema "é um modelo que já está a ser utilizado em alguns países da Europa e na Madeira" e afirma que "é exequível".

Desta forma, diz o empresário, são medidas "que permitem manter a situação tal como ela está", ou seja, os negócios abertos, e assim "são do nosso agrado".