Vacinas levam a demissão, o lamento emocionado de Ruy de Carvalho e outros destaques TSF

De polémica em polémica, o uso indevido de vacinas chegou ao topo da cadeia de coordenação. Francisco Ramos, até esta terça-feira coordenador da task force, demitiu-se depois de, nas palavras do próprio, ter detetado "irregularidades no processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha", onde é presidente da comissão executiva.

O sucessor chegou ao início da noite. É o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, até aqui "número dois" da task force. Bastaram poucos minutos no cargo para deixar um aviso: "Vamos apertar mais as regras" para evitar o uso indevido de vacinas.

Mas a Covid-19 continua a fazer vítimas e a dor de quem vê os outros partir teve, esta quarta-feira, uma voz especial: a de Ruy de Carvalho. No dia em que a atriz Adelaide João também sucumbiu à doença, o ator desabafou com a TSF: "É uma tristeza muito grande o que está a acontecer. Estamos a ir todos embora."

O dia continuou negro para a Casa do Artista. Depois das mortes de Cecília Guimarães e de Adelaide João, também a cantora lírica Maria Andrea Gaspar, de 93 anos, não resistiu à Covid-19. Há dez utentes infetados na instituição.

Esta quarta-feira foi também o da chegada de médicos e enfermeiros das Forças Armadas alemãs: vão ser inscritos de forma temporária nas respetivas Ordens profissionais e ficam dispensados de falar português. Por norma, todos os médicos e enfermeiros que trabalham em Portugal têm de fazer uma prova de comunicação de português mas, dada a urgência, foi necessário um mecanismo alternativo.