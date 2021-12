"Vacinas são muito seguras." Comissão Técnica de Vacinação reforça apelo para vacinar crianças

A Comissão Técnica de Vacinação garante total segurança das vacinas pediátricas contra a Covid-19 © André Rolo / Global Imagens

Luís Graça, da Comissão Técnica de Vacinação, garante total segurança das vacinas pediátricas contra a Covid-19 numa altura em que o Governo Regional da Madeira reforça o apelo para a vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos.

"Tem havido alguma discussão sobre eventuais riscos da vacinação, que pode ter feito com que alguns pais tenham ficado preocupados. Em relação a isso, volto a reforçar que existe uma unanimidade no reconhecimento de que essas vacinas são muito seguras e mesmo entre os profissionais que são mais céticos em relação à utilidade da vacinação, esse ceticismo deriva da pouca frequência da doença grave, apesar de reconhecerem que existe alguma. Não há dúvidas sobre a segurança da vacina, que é reconhecida como muito segura. A recomendação da Direção-Geral da Saúde, baseada na análise que foi feita, é clara nesse aspeto: os benefícios de vacinar as crianças claramente justificam que as crianças desta faixa etária sejam vacinadas", explicou à TSF Luís Graça.

Na Madeira, num universo de 15 mil crianças, apenas foram vacinadas 1200. Um número que o Governo da Madeira considerou, no domingo, ser "inaceitável" após dois anos de pandemia.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, realçou que os benefícios da vacina contra a Covid-19 nesta faixa etária "superam largamente os riscos" e deixou um apelo aos pais e aos pediatras.

"Temos de vacinar mais. Mais uma vez apelo a todos os pais para vacinarem as suas crianças e aos pediatras para se associarem a este apelo", declarou.

