Vai de férias? Primeira e segunda dose da vacina têm de ser tomadas no mesmo local

01 Julho, 2021

O vice-almirante Gouveia e Melo adianta, a propósito dos portugueses que vão passar férias fora da área de residência, que não será possível tomar a segunda dose num local diferente daquele em que se tomou a primeira, salvo raras exceções. O coordenador da task force reforça que, ao longo do mês de julho, vai ser feito um esforço extra para garantir que 70% da população tenha pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 até meados de agosto.

Em entrevista esta quarta-feira à RTP, o coordenador da task force da vacinação reafirmou que não falta capacidade para aumentar o número diário de injeções o que falta são vacinas. Ainda assim, este mês vai ser uma corrida contra o relógio.

"Para contrariar a incidência ainda precisa de progredir bastante. E precisa de progredir no mínimo entre primeira e segunda dose. Portanto, primeiras doses na ordem dos 70, 75% e nas segundas doses para cima dos 50, 55%. Este mês que vem, que é o mês de julho, é o mês em que nós vamos tentar fazer esse reforço, esse esforço muito grande para atingir entre início e meados de agosto os tais 71% das primeiras doses. Se isso acontecer, julgo que temos todas as condições para que isso aconteça, garantimos um maior combate à incidência", sustenta.

Questionado sobre a necessidade de rever a taxa de vacinação para garantir a imunidade de grupo, Gouveia e Melo diz que se, de facto, isso for necessário só em meados de setembro é que o objetivo será alcançado.

Nos últimos dias, a ministra da Saúde admitiu a possibilidade de rever a meta de ter 70% da população com, pelo menos, uma dose da população. Alguns especialistas defenderam já que esse objetivo pode ser alterado para os 85%, mas Gouveia e Melo ainda não tem qualquer certeza sobre este assunto.

"Com uma única dose ou a primeira dose, 85% em meados de setembro. Isso significa ter cerca de 65 a 70% da população nessa altura também vacinada com a segunda dose. Julgo que a partir desse momento alcançamos uma etapa que será muito positiva no combate à epidemia e à incidência mais no combate à morte e ao internamento", explica.

Questionado sobre as vacinas e as férias, o vice-almirante avisa que as duas doses têm de ser tomadas no mesmo sítio e que só em casos excecionais podem justificar uma mudança no local de vacinação.

"O processo normal é uma pessoa ser vacinada a primeira e segunda dose no mesmo local. Só um processo muito excecional é que fará com que a pessoa seja vacinada na segunda dose no outro local, porque não faria sentido, se três milhões de portugueses se deslocassem ao Algarve no período de férias, três milhões de portugueses serem vacinados no Algarve, porque não temos essas capacidades no Algarve para fazer essa vacinação", remata.