Vai sair de casa? Saiba quais as estradas cortadas e as linhas ferroviárias suspensas

A Estrada Nacional (EN) 8, sentido Odivelas-Loures, a EN250, na Zona de Frielas, e a EN115, na Rotunda das Oliveiras e das Lebres (Loures) estão cortadas devido ao temporal, segundo a Infrestruturas de Portugal (IP).

Às 07h00, estavam igualmente cortadas a EN2 em Mora, com corte da circulação em ambos os sentidos, entre os quilómetros 469 e 471, a EN244, Avis, em ambos os sentidos ao quilómetro 104 e a EN246, Arronches, em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5.

De acordo com a IP, está também cortada a circulação na EN246 em Elvas em ambos os sentidos ao quilómetro 18, no Itinerário Principal (IP) 2 em Monforte, em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1, e na EN251 em ambos os sentidos entre Couço e Mora.

Na EN245 em Portalegre, Ponte de Fronteira ao Km 41,050 a circulação está interdita e na EN365 em ambos os sentidos entre Vale Figueira e Pombalinho, aos Km 53,450 e 61,2.

Também a EN118 está cortada em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida, a EN373 está fechada no sentido Campo Maior -- Elvas e a EN243 em Fronteira ao km 154,198.

Na nota, a IP refere que tem as suas equipas a trabalhar no terreno, em articulação com os diversos agentes de Proteção Civil visando "mitigar os seus efeitos e uma mais rápida reposição das condições de circulação e segurança".

A IP deixa também um alerta à população para a necessidade de adoção de comportamento adequados e autoproteção.

Nesse sentido, recomenda à adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias e a não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.

Aconselha igualmente especial cuidado na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais e a permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Quanto à rede ferroviária, às 07h00, a circulação na Linha do Leste estava suspensa entre Portalegre e Elvas e a Estação de Algés, Cascais, mantinha-se sem serviço comercial na sequência da intempérie, segundo a IP.

Num balanço feito à Lusa às 07h00 desta quarta-feira, a IP adianta que na região de Lisboa foi restabelecida na Linha do Norte a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria.

Na Linha de Sintra foi restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30 quilómetros por hora (Km/h) entre os quilómetros 3,3 e 3,5.

Quanto à Linha do Sul, a circulação em ambas as vias entre Pragal e Corroios, faz-se com limitação de velocidade de 30Km/h.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie provocou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

* Notícia atualizada às 08h06