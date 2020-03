Vai ser cada vez mais difícil distinguir os sintomas do coronavírus de outras doenças

Esse "link epidemiológico" é cada vez mais difícil de estabelecer pois a doença passará, prevê-se, a estar em circulação dentro do país © Miguel Medina/AFP

O coordenador do gabinete crise da Ordem dos Médicos, Filipe Froes, recorda que a doença surge com três sintomas que são, por norma, os mais importantes: febre, tosse e falta de ar.

Contudo, o pneumologista detalha que há estudos internacionais que revelam que existem alguns doentes que numa fase inicial também apresentaram não febre mas sim, por exemplo, tosse e dores musculares ou tosse e prostração. Ou seja, nem sempre a febre está presente sendo que pode surgir, de início, apenas um dos três sintomas mais importantes.

O especialista admite que o leque de sintomas do Covid-19 e de outras infeções respiratórias não é, de facto, específico desta ou daquela doença, sendo comuns a várias patologias e podendo resultar de múltiplos micro-organismos - como a atividade gripal que também está em circulação nesta altura do ano.

O link epidemiológico começa a desaparecer

Até agora para detetar uma situação de risco os médicos perguntavam ao paciente com estes sintomas se tinha estado numa zona de risco, com o coronavírus em circulação, ou se tinha estado com alguém vindo dessas regiões.

O problema é que à medida que o Covid-19 vai afetando cada vez mais pessoas, como se prevê que aconteça nos próximos dias e semanas em todo o mundo e em Portugal, esse chamado "linkepidemiológico" é cada vez mais difícil de estabelecer pois a doença passará, prevê-se, a estar em circulação dentro do país.

"À medida que formos perdendo o linkepidemiológico será cada vez mais difícil identificar os doentes que precisam de ser avaliados como suspeitos para excluir a doença e isso é um sinal de que vamos entrando progressivamente numa fase de maior atividade na comunidade, com cadeias de transmissão secundárias, casos estabelecidos, e aí toda a nossa atenção já não será no sentido da contenção da doença mas da sua mitigação", refere.

Linha de Saúde 24 tem de ser reforçada

Neste momento, no dia em que foram confirmados os primeiros casos em Portugal, se uma pessoa não esteve no estrangeiro, num país mais afetado, nem souber que alguém com quem se tenha cruzado tenha feito essa viagem recentemente, com apenas dois casos no país, o risco para as pessoas é praticamente nulo, sobretudo se pensarmos que estamos num país com 10 milhões de habitantes, explica Filipe Froes.

No entanto, em todos os casos de dúvida, a regra deve ser sempre contactar a Linha de Saúde 24 que foi feita para responder a todas as questões dos doentes e cidadãos, afirma o pneumologista que sublinha que perante o previsível aumento de chamadas é "essencial" reforçar a capacidade de atendimento.

Filipe Froes acrescenta que já se regista um aumento das chamadas e a tendência será para aumentar ainda mais, sendo fundamental reforçar muito a Linha de Saúde 24 para "atender as pessoas que já atendia antes e atender, também, as dúvidas e questões sobre o coronavírus, respondendo em tempo útil para que as pessoas não desistam e acabem numa urgência hospitalar".

O pneumologista, que na década passada foi um dos autores do Plano de Contingência Nacional do Sector da Saúde para a Pandemia de Gripe, prevê que quando existirem as tais cadeias de transmissão secundária dentro de Portugal, sem se perceber a origem da doença, já não existirão as atuais medidas de contenção do coronavírus, avançando-se, de seguida, para a fase de minimização do impacto da doença.

