Vai ser preciso usar máscara para ir ao banco a partir da próxima semana

O Millennium BCP dá conta da instalação de barreiras protetoras de acrílico nos locais de atendimento © DR

Daqui a oito dias vai precisar de usar máscara para ir ao banco. O Millennium BCP e o Santander fazem saber que a regra passa a vigorar a partir do próximo dia 27.

Em comunicado, as duas instituições bancárias revelam que estão as indicações da Direção-Geral da Saúde. O BCP dá ainda conta de outra medida já adotada: a instalação de barreiras protetoras de acrílico nos locais de atendimento.

Já o Santander fala do reforço da limpeza no interior dos balcões. Além disso, aconselha as pessoas a utilizarem os meios digitais sempre que possível.

"Entretanto irão manter-se as medidas de acesso condicionado aos balcões. Este, se absolutamente necessário, deve continuar a processar-se com a maior tranquilidade possível, devendo ser privilegiados para a generalidade das operações os meios digitais ao dispor de todos (netbanco, app), evitando-se assim contactos e aglomerações de público desnecessários", pode ler-se no comunicado do Santander.

