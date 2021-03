Vai tomar a vacina da AstraZeneca? Infarmed deixa recomendações

Se, nos primeiros três dias após a vacinação, tiver algum dos sintomas deve procurar assistência médica © Alessandro Di Marco/EPA

O Infarmed pediu, esta sexta-feira, a quem tomar a vacina da AstraZeneca a partir da próxima segunda-feira para estar particularmente atento a sintomas como falta de ar, dor no peito ou no estômago, inchaço ou frio nos braços e pernas, dores de cabeça intensas, visão turva, hemorragia persistente e, ainda, hematomas avermelhados ou arroxeados e pequenas bolsas de sangue na pele.

Se, nos primeiros três dias após a vacinação, tiver algum dos sintomas deve procurar assistência médica.

Os profissionais de saúde, por sua vez, "devem estar atentos para a possibilidade de ocorrência de casos de tromboembolismo" e "alertar as pessoas vacinadas para procurar assistência médica de imediato, caso detetem sintomas de tromboembolismo e especialmente sinais de trombocitopenia e de coágulos sanguíneos cerebrais, como hematomas ou sangramento fácil e cefaleia persistente ou intensa, especialmente durante os 3 dias após a vacinação".

A recomendação do Infarmed, atualizada esta sexta-feira em função da reunião dos peritos europeus, na quinta-feira, vai no sentido de alertar os profissionais de saúde que administram as vacinas para deixarem em alerta as pessoas vacinadas.

Com particular atenção devem ser vigiadas e alertadas as mulheres com menos de 55 anos.

Na mesma nota, o Infarmed volta a sublinhar que não foi provada qualquer relação entre os eventos de coágulos no sangue e a vacina e que este aviso é feito apenas por precaução.

"Muito embora se trate de ocorrências muito raras, o Comité recomendou que o Resumo das Características do Medicamento (RCM) e o Folheto Informativo (FI) desta vacina sejam atualizados para incluir mais informação sobre estes riscos em simultâneo com a distribuição de uma comunicação aos profissionais de saúde para os alertar para a possibilidade remota de ocorrência de alterações da coagulação", acrescenta o comunicado.