Valentim brinca sozinho na serra a ver outras crianças no YouTube

Filho de Marco e Marlene Domingues, proprietários do restaurante-café Tasquinha da Ti'Mélia, o menino brinca sozinho - ora no campo e com os animais da avó, ora no telemóvel e no tablet. Os pais contam que Valentim gosta principalmente de ver outras crianças no YouTube Kids.

"Gosta de ver vídeos, não é de desenhos animados, é de crianças e se possível em Inglês. Acho isso engraçado", conta a mãe. E o pai completa: "O Youtube Kids tem várias fases, para crianças de várias idades, e ele só quer ver vídeos para meninos dos 9 aos 12 anos, que falam várias línguas. Ele já diz muitas vezes 'ok' e 'nice'.

Para além das palavras em Inglês, o menino de três anos já mexe na tecnologia como gente grande.

"Talvez de estar mais sozinho e mexer muito, já procura o que quer. Se estivesse no infantário ou na pré-escola, não podia ter com ele o tablet e o telemóvel. Assim, sozinho, pesquisa e já vê no telemóvel se alguém está a ligar e desliza o ecrã para desligar. Não quer conversas ao telefone", descreve a mãe.

Para Valentim o telemóvel é o "tété". Pede-o constantemente ao pai. Marco admite que falta o estímulo de outras crianças na vida do filho.

"A nível de desenvolvimento é diferente. O convívio entre crianças estimula mais. Há sempre aquela curiosidade de fazer asneira para saberem o que é. Assim, sozinho, liga-se ao telemóvel, porque é a única forma que tem para se entreter", afirma, referindo que, por outro lado, com o trabalho intenso do restaurante, a situação até acaba por ser vantajosa. "No nosso ramo, se houvesse mais crianças não teríamos controlo sobre ele. Ia brincar com os colegas e nós temos momentos de muito trabalho e não conseguimos estar com ele", repara.

Já a mãe, Marlene, defende que apesar de algum isolamento, a vida na aldeia faz bem às crianças.

"Ficam mais humildes, tem outro tipo de convívio com pessoas de idade e vêm as coisas de outra forma. Os da cidade e da vila quando vem à aldeia têm medo de uma galinha, de uma vaca e de tudo. O Valentim não tem e sabe que o leite vem da vaca, enquanto outros meninos pensam que vem do supermercado", comenta.

Quando nasceu Valentim era o único bebé de Sistelo.

Entretanto nasceu um irmão, o Martim, agora com um ano e que ainda não anda. Gatinha. O menino, às vezes, recebe a visita dos primos Brian, Dylan e Kevin, ao fim de semana. Em setembro, já vai conhecer outras crianças quando for para a escola, mas até lá vai continuar a brincar sozinho na serra em Sistelo e a ver vídeos de meninos que falam inglês no YouTube.